Virtus Bologna’da başantrenörlüğe Alex Mumbru getirildi

İtalya kulübünden yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstelenen 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mumbru, başantrenörlüğe 2018'de profesyonel kariyerini noktaladığı Bilbao Basket'te başladı. Dört sene Bask temsilcisinde görev yapan 47 yaşındaki başantrenör, 2022-2024 yıllarında Valencia Basket'i çalıştırdı.

Alex Mumbru, 2024'ten bu yana başantrenörlüğünü yaptığı Almanya Milli Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) altın madalya kazandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör