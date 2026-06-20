Potanın kralı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup etti. Seride 2-1 önde olan Kanarya, durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti ve üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu. Siyahbeyazlılar son bölüme kadar üstündü. İlk çeyreği 20-16, devreyi de 45-40 üstün tamamladılar. Soyunma odası dönüşü ivmelerini koruyarak final periyoduna da 60-56'lık avantajla girdiler. Son saniyelere girilirken de Beşiktaş 75-74 öndeydi. Ancak Tarık Biberovic bu gidişata 'Dur' dedi. Milli basketbolcu, bitime 4 saniye kala attığı üçlükle F.Bahçe'yi şampiyonluğa götürdü. Sarı-lacivertliler bu kupayı 13. kez kazanma başarısını gösterdi. Final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü F.Bahçe'den Wade Baldwin kazandı. ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ'TAN 3 KUPA!

Fenerbahçe Beko, bu sezon mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Kanarya, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."



JASİKEVİCİUS ŞOV!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kariyerinde sarı-lacivertlilerle 8, toplamda ise 20. şampiyonluğunu elde etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Litvanyalı hoca, eşi ve çocuklarıyla zafer pozu verirken şöyle konuştu: "Üzerine koymaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın koçu ve oyuncuları, inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Sahaya tek bir şey bile atılmadı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum."



İLK ZAFER

F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerdeki yeni döneminde ilk kupasını erkek basketbol takımıyla kazandı. Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, kupayı kaldırırken babasının mutluluğu yüzünden okundu.



