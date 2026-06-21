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Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:55

Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı mağlup etti!

Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş karşısında 68-61 galip geldi.

AA
Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş’ı mağlup etti!
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 önde girdi. İkinci yarıda skor avantajını koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 49-45 önde geçtiği müsabakayı 68-61 kazandı.

Fenerbahçe İstanbul Jet, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ikinci maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ

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Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı mağlup etti!
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