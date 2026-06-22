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Giriş Tarihi: 22.06.2026 18:27

Beşiktaş GAİN'den Yiğit Arslan'a veda!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Yiğit Arslan'a yayımladığı mesajla veda etti.

AA
Beşiktaş GAİN’den Yiğit Arslan’a veda!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Yiğit Arslan'a veda edildi. Siyah-beyazlı kulüp, Arslan için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada milli basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terletirken kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Yiğit Arslan'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ GAİN #BEŞİKTAŞ GAİN ERKEK BASKETBOL TAKIMI #YİĞİT ARSLAN

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Beşiktaş GAİN'den Yiğit Arslan'a veda!
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