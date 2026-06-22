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Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:40

Galatasaray sportif direktör Vladimir Micov ile yollarını ayırdı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Galatasaray sportif direktör Vladimir Micov ile yollarını ayırdı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Galatasaray sportif direktör Vladimir Micov ile yollarını ayırdı
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