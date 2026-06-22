Karşıyaka Basketbol, Ahmet Kandemir ile görüşecek

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Karşıyaka'nın başına geçen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı ekibin başında 7 karşılaşmaya çıktı.

Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, Kandemir yönetiminde önemli bir çıkış yakalayarak 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla Basketbol Süper Ligi'ndeki yerini koruyan Karşıyaka, yeni sezon öncesinde tecrübeli çalıştırıcıyla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder'in de katılacağı görüşmede, yeni sezonun bütçesi ve takım yapılanması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Taraflar arasında yapılacak toplantının olumlu sonuçlanması halinde Ahmet Kandemir'in yeni sezonda da Karşıyaka Basketbol'un başantrenörü olarak görev yapması bekleniyor.

Öte yandan Ahmet Kandemir'e Katar ve Kuveyt liglerinden teklifler geldiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Karşıyaka ile olan görüşmesine öncelik verdiği ve buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceği ifade edildi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör