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Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:39

Beşiktaş BOA'nın kadrosuna kattığı Hebard, basketbolu bıraktı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosuna kattığı Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

AA
Beşiktaş BOA’nın kadrosuna kattığı Hebard, basketbolu bıraktı!
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı oyunculardan Ruthy Cecilia Hebard sürpriz bir karar aldı.

28 yaşındaki oyuncu, basketbol kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz."

ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör

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Beşiktaş BOA'nın kadrosuna kattığı Hebard, basketbolu bıraktı!
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