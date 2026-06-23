Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de dev takas! İşte Antetokounmpo'nun yeni takımı...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:20 Son Güncelleme: 23.06.2026 11:21

NBA'de dev takas! İşte Antetokounmpo'nun yeni takımı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Milwaukee Bucks'tan Yunan pivot Giannis Antetokounmpo'yu takasla kadrosuna kattı.

AA
NBA’de dev takas! İşte Antetokounmpo’nun yeni takımı...
  • ABONE OL

Kariyerinde bir NBA şampiyonluğu yaşayan, iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) ve 10 defa all-star seçilen 31 yaşındaki Antetokounmpo, oyuncu ve draft hakları karşılığında Heat'e transfer oldu.

Takasa göre Heat, Bucks'tan Antetokounmpo'nun yanı sıra Bobby Portis'i takıma dahil etti. Bucks ise Heat'ten Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr ve Kasparas Jakucionis'i kadrosuna katarken 3 adet birinci tur ve bir adet ikinci tur draft hakkı ile bir draft değişim hakkı aldı.

Bucks tarafından 2013 yılında birinci tur 15. sıradan draft edilen Antetokounmpo, NBA'deki normal sezon kariyerinde 24,1 sayı, 9,9 ribaunt, 5 asist, 1,2 blok ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MİAMİ HEAT #MİLWAUKEE BUCKS #NBA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de dev takas! İşte Antetokounmpo'nun yeni takımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA