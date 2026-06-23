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Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:05

Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim'in aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

AA
Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı!
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.

2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #BOSNA HERSEK

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Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı!
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