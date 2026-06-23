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Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:36

TBF'den Beşiktaş ve Alimpijevic'e para cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 735 bin, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e ise 40 bin lira para cezası verdi.

AA
TBF’den Beşiktaş ve Alimpijevic’e para cezası!
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Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçının cezaları açıklandı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle 225 bin, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 375 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle de 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş GAİN Başantrentrenörü Dusan Alimpijevic'e ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 40 bin lira para cezası verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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TBF'den Beşiktaş ve Alimpijevic'e para cezası!
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