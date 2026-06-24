Aleksandar Djordjevic: Bazı kulüplerden teklifler geldi!

Fenerbahçe Başantrenörü olarak 2021-2022 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Aleksandar Djordjevic, "İstanbul'da ikinci kez çalışacağım. Bu ülkede çalışmaktan çok keyif almıştım, şimdi de çok mutluyum. İstanbul, kendine has mükemmeliğe sahip bir şehir ve bunu her geldiğimde hissediyorum, herkes hisseder. Tarihini ve kültürünü öğrendikten sonra, bu şehirdeki insanları tanıyıp şehrin sunduklarını gördükçe değerini daha da iyi anlıyorsunuz. Son olarak, tabii ki Türk yemeklerinin güzelliğinden bahsetmemek olmaz." şeklinde görüş belirtti.

Rekabetçi bir takım kurmak istediklerini vurgulayan Sırp çalıştırıcı, "Bahçeşehir Koleji her geçen yıl daha da büyüyen bir takım. Hem ligde hem de EuroCup'ta iki sene üst üste yarı finale ulaşıldı. Bu başarı için kulübü ve benden önce burada çalışan Dejan Radonjic ve Marko Barac'ın yaptığı işleri de tebrik etmek gerek. Şimdi bu yolda devam etmek benim görevim. Taraftarlarımız ve bizi destekleyen tüm basketbolseverlerin maçlarımıza gelmesini ve takımımızı izlemesini isterim. Umarım bizi destekleyen herkes, oyuncularımızla birlikte oynadığımız basketboldan büyük keyif alır." değerlendirmesinde bulundu.