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Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:43

İspanya'da şampiyon Valencia Basket oldu!

Valencia Basket, İspanya Basketbol Ligi play-off final serisinde Barcelona'yı 3-1'le geçti ve şampiyon oldu.

AA
İspanya’da şampiyon Valencia Basket oldu!
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İspanya Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Valencia Basket, deplasmanda Barcelona'yı 108-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan Valencia, soyunma odasına 47-35 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Valencia Basket, üçüncü periyodunu 82-64 önde geçtiği karşılaşmadan 108-84 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Valencia, İspanya Basketbol Ligi'nde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Valencia, ligde ilk şampiyonluğunu 2017'de elde etmişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VALENCİA BASKET #BARCELONA

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İspanya'da şampiyon Valencia Basket oldu!
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