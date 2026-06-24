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Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:31

Trabzonspor, Xavier Tillman'ı transfer etti!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman ile sözleşme imzaladı.

AA
Trabzonspor, Xavier Tillman’ı transfer etti!
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Trabzonspor, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Trabzonspor, Xavier Tillman'ı transfer etti!
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