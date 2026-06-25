Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Matthew Strazel’i transfer etti!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:13

Anadolu Efes, Matthew Strazel’i transfer etti!

Anadolu Efes, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes, Matthew Strazel’i transfer etti!
  • ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes kadrosuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.

Lacivert-beyazlılar, son olarak Monaco forması giyen Matthew Strazel'i renklerine bağladı.

Anadolu Efes, Matthew Strazel ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dört sezonu AS Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık. Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel'e hoş geldin diyoruz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANADOLU EFES #BASKETBOL SÜPER LİGİ #MONACO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, Matthew Strazel’i transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA