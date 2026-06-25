Anadolu Efes, Matthew Strazel’i transfer etti!

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes kadrosuna dikkat çeken bir takviyede bulundu.

Lacivert-beyazlılar, son olarak Monaco forması giyen Matthew Strazel'i renklerine bağladı.

Anadolu Efes, Matthew Strazel ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dört sezonu AS Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık. Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel'e hoş geldin diyoruz."

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