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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:27 Son Güncelleme: 25.06.2026 10:28

Fenerbahçe, Braxton Key ve Shavon Shields ile anlaşmaya yakın!

Yeni sezon kadrosunda önemli değişimlere imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, iki yıldız oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin , Braxton Key ve Shavon Shields transferlerinde aşama kaydettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe, Braxton Key ve Shavon Shields ile anlaşmaya yakın!
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Forvet rotasyonuna iki ekleme birden yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimler belli oldu.

2 TRANSFER BİRDEN

Euro Devotion'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Milano'nun tecrübeli ismi Shavon Shields ile görüşmelerde mesafe kaydettiği, BasketNews'a göre de Valencia'dan Braxton Key'i de kadrosuna katma yolunda olduğu aktarıldı.

6 sezondur Olimpia Milano forması giyen 32 yaşındaki Shields; bu yıl EuroLeague'de 27 dakikada 12.7 sayı, 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu sezon EuroLeague'de ilk sezonunu geçiren ve Valencia'nın İspanya Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunan 29 yaşındaki Key; maç başına 17 dakikada 6.3 sayı, 3.5 ribaund ile mücadele etti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe, Braxton Key ve Shavon Shields ile anlaşmaya yakın!
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