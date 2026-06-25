Shane Larkin, Fenerbahçe’ye doğru!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen Shane Larkin transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Sarı-lacivertliler, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan tecrübeli yıldız ile anlaşmaya vardı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlerken, transferin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Dubai ve Kızılyıldız'ın da ilgilendiği Larkin'in diğer seçenekleri reddettiği ve Fenerbaheç'ye transfer olmayı arzuladığı vurgulandı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli kulüp, Larkin'e sezon başına 2.5 milyon dolar ödeyecek. Bu sezon maaşının kalan 1.3 milyon dolarlık bölümünü ise Anadolu Efes karşılaşacak.
Anlaşmaya göre, Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devredecek.