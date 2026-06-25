Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Shane Larkin, Fenerbahçe'ye doğru!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:19

Shane Larkin, Fenerbahçe'ye doğru!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Shane Larkin, Fenerbahçe’ye doğru!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen Shane Larkin transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Sarı-lacivertliler, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan tecrübeli yıldız ile anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlerken, transferin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Dubai ve Kızılyıldız'ın da ilgilendiği Larkin'in diğer seçenekleri reddettiği ve Fenerbaheç'ye transfer olmayı arzuladığı vurgulandı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli kulüp, Larkin'e sezon başına 2.5 milyon dolar ödeyecek. Bu sezon maaşının kalan 1.3 milyon dolarlık bölümünü ise Anadolu Efes karşılaşacak.

Anlaşmaya göre, Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devredecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ANADOLU EFES #FENERBAHÇE BEKO #FENERBAHÇE BEKO ERKEK BASKETBOL TAKIMI #FENERBAHÇE #SHANE LARKİN #ÖMER FARUK YURTSEVEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Shane Larkin, Fenerbahçe'ye doğru!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA