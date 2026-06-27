Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Caleb Homesley ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 27.06.2026 15:54

Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Caleb Homesley ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley ile yollarını ayrıldığı açıkladı.

AA
Bahçeşehir Koleji’nde ABD’li basketbolcu Caleb Homesley ile yollar ayrıldı
  • ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Caleb Homesley ile yollarımız ayrılmıştır. Caleb'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçında bilek sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, sezonu kapatmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Caleb Homesley ile yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA