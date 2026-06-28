Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Calathes’ten Dünya Kupası tahminleri

Doğduğu Florida eyaletindeki Miami Stadı'nda Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan K Grubu son maçını izleyen Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu, turnuvada hakkında AA muhabirine konuştu.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ ARJANTİN

Eski NBA oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi.

Arjantin, son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

MESSİ, HAALAND, DEMBELE

Yunan ekibi PAOK'ta kariyerini sürdüren Calathes, 2026 Dünya Kupası'nda en iyi performans gösteren oyuncular arasında Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'yi gösterdi.

2026 Dünya Kupası'nda Messi'nin 6, Haaland ve Dembele'nin ise 4'er golü bulunuyor.

MESSİ, TURNUVADA "10 GOLE ULAŞIR"

Calathes, Messi'nin Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak turnuva sona erdiğinde de zirvede kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Üç grup maçında 6 gol atan Arjantinli 39 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında Calathes, Messi'nin turnuvada toplamda 10 gole ulaşacağına inandığını belirtti.

Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait 16 gollük turnuva tarihinin gol rekorunu kırdı ve 19 gole ulaştı.

Arjantinli futbolcu, Cezayir'i 3-0 ve Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçlarda atılan 5 golün tamamını kaydederken Ürdün'ü 3-1 mağlup ettikleri maçta ise 1 gol attı.

Nick Calathes, izlemeye geldiği Portekiz-Kolombiya maçında Calathes, giydiği Kolombiya işlemeli tişörtünü göstererek "Hadi kazanalım" dedi ve Kolombiya'yı desteklediğini belirtti. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Kolombiya, 7 puanla grup lideri, Portekiz ise 5 puanla grup ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör