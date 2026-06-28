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Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:12 Son Güncelleme: 28.06.2026 22:18

U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası’nda 2’de 2 yaptı!

U17 Milli Basketbol Takımı, 17 Yaş Altı Dünya Kupası grup aşaması ikinci maçında Slovenya’yı 87-66 mağlup etti.

U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası’nda 2’de 2 yaptı!
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17 Yaş Altı Dünya Kupası grup aşamasında U17 Milli Basketbol Takımı ile Slovenya karşı karşıya geldi. U17 Milli Basketbol Takımı, Slovenya engelini 87-66'lık skorla geçti.

U17 Milli Basketbol Takımı'nda 26 sayı üreten Ömer Kutluay ön plana çıktı. Darius Karutasu'nun 21 sayılık performansı galibiyette etkili oldu.

Bu sonucun ardından U17 Milli Basketbol Takımı grup aşamasında 2'de 2 yaptı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile yapacak.

Slovenya ise grup aşamasında henüz galibiyetle tanışamadı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DÜNYA KUPASI #SLOVENYA

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U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası’nda 2’de 2 yaptı!
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