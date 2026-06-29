Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Bosna Hersek mesaisi devam ediyor!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:54

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Bosna Hersek mesaisi devam ediyor!

027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Bosna Hersek mesaisi devam ediyor!
  • ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, BJK Akatlar Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkan vekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #ERGİN ATAMAN #OSMAN AŞKIN BAK #HİDAYET TÜRKOĞLU #BOSNA HERSEK #TBF

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Bosna Hersek mesaisi devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA