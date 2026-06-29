‘Bu takım gurur veriyor’

FIBA Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri'nde yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde medya günü gerçekleştirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, grupta avantajlı duruma gelmek istediklerini söyledi. Türkoğlu, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın oynadığı basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna Hersek'te daha sonra 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk halkının önünde iki galibiyeti de alıp eşleşeceğimiz grupta daha avantajlı duruma geleceğiz'' dedi. Öte yandan Başantrenör Ergin Ataman ise "Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz'' ifadelerini kullandı. Millilerimizin C Grubu'ndaki maç programı şöyle: 2 Temmuz Perşembe: 21.00 Bosna Hersek-Türkiye, 6 Temmuz Pazartesi: 19.00 Türkiye-İsviçre.



SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

BUGÜN

20.00 Brezilya-Japonya

23.30 Almanya-Paraguay

YARIN:

04.00 Hollanda-Fas

20.00 Fildişi Sahili-Norveç

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

00.00 Fransa-İsveç

04.00 Meksika-Ekvador

19.00 İngiltere-D. Kongo

23.00 Belçika-Senegal

2 TEMMUZ PERŞEMBE:

03.00 ABD-Bosna Hersek

22.00 İspanya-Avusturya

3 TEMMUZ CUMA:

02.00 Portekiz-Hırvatistan

06.00 İsviçre-Cezayir

21.00 Avustralya-Mısır

4 TEMMUZ CUMARTESİ:

01.00 Arjantin-Yeşil Burun

04.30 Kolombiya-Gana