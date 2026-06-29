Karşıyaka’da Ahmet Kandemir’le görüşme!

Karşıyaka'da ilk olarak genel menajer Çağlar Karabulut'la ön görüşme yapan Ahmet Kandemir, yarın 11 Haziran'daki kongrede yönetimi devralan Başkan Yiğit Tusder ve yönetimle İzmir'de bir araya gelecek.

Geçen sezon son 7 maçta 5 galibiyet alan, Kaf-Kaf'ı Bursaspor'la oynanan son maçın son salisesindeki zaferle 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Kandemir, sponsor ve uzun vadeli projeyle kulüpte kalmaya sıcak bakacağını açıklamıştı.

Geçen sezon 18 yıl sonra yeniden Karşıyaka'nın dümenine geçen Kandemir'e Katar ve Kuveyt'ten teklifler olduğu öğrenilmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör