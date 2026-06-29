Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'le görüşme!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 12:13

Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'le görüşme!

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni şube yönetimini oluşturan Karşıyaka, yarın takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde ligde tutmayı başaran Ahmet Kandemir'le masaya oturacak.

DHA
Karşıyaka’da Ahmet Kandemir’le görüşme!
  • ABONE OL

Karşıyaka'da ilk olarak genel menajer Çağlar Karabulut'la ön görüşme yapan Ahmet Kandemir, yarın 11 Haziran'daki kongrede yönetimi devralan Başkan Yiğit Tusder ve yönetimle İzmir'de bir araya gelecek.

Geçen sezon son 7 maçta 5 galibiyet alan, Kaf-Kaf'ı Bursaspor'la oynanan son maçın son salisesindeki zaferle 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Kandemir, sponsor ve uzun vadeli projeyle kulüpte kalmaya sıcak bakacağını açıklamıştı.

Geçen sezon 18 yıl sonra yeniden Karşıyaka'nın dümenine geçen Kandemir'e Katar ve Kuveyt'ten teklifler olduğu öğrenilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BURSASPOR #BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARŞIYAKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka'da Ahmet Kandemir'le görüşme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA