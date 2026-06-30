Anadolu Efes’te bir dönem sona erdi! Shane Larkin ile yollar ayrıldı...

Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert-beyazlılar, ABD asıllı Türk oyun kurucusu Shane Larkin'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2018'de aramıza katıldığında, bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden, buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi. Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa, zafer, tarihi performans ve tabii ki rekorlar...

Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane!" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

2018'de Anadolu Efes'e gelen Shane Larkin; 2 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen Larkin, 2025 EuroBasket'te gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör