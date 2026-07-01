12 Dev Adam, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçına, Antalya'da yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.
Milli takım, akşam saatlerinde yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde TSİ 21.00'de Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.