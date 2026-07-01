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Giriş Tarihi: 1.07.2026 13:25

12 Dev Adam, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda yarın Bosna Hersek ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
12 Dev Adam, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına devam etti
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçına, Antalya'da yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Milli takım, akşam saatlerinde yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde TSİ 21.00'de Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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12 Dev Adam, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına devam etti
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