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Giriş Tarihi: 1.07.2026 21:01

Beşiktaş, Jonah Mathews ve Kamagate ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jonah Mathews ve Ismael Kamagate ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Beşiktaş, Jonah Mathews ve Kamagate ile yollarını ayırdı!
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Gelecek sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadro çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Jonah Mathews ve Ismael Kamagate yollarını ayırdı.

RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten Mathews için yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kamagate için yapılan duyuruda ise "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Ismael Kamagate ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ismael Kamagate'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BASKETBOL AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Jonah Mathews ve Kamagate ile yollarını ayırdı!
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