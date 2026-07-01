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Giriş Tarihi: 1.07.2026 23:04

Ergin Ataman: "Oyun kurucularımızın performansı çok önemli olacak"

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek'e konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, rakibin baskılı oyununa karşı özellikle oyun kurucuların performansının belirleyici olacağını söyledi.

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Ergin Ataman: Oyun kurucularımızın performansı çok önemli olacak
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde Husejin Smajlovic Salonu'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek deplasmanında zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini belirten Ergin Ataman, "Son taktik antrenmanımızı yaptık. Yarın sabah da bir şut antrenmanı yapacağız. Hazır durumdayız. Yaklaşık 10 gündür hazırlanıyoruz.

Zor bir maç olacağı kesin çünkü Bosna Hersek'in de tecrübeli oyuncuları var ve kendi sahalarında burada ciddi bir atmosfer oluşturacaklardır. Üst düzeyde bir basketbol maçı olacak. Biz de hazır durumdayız. Buradan bir galibiyet daha çıkartıp namağlup gruptaki yarışa devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"OYUN KURUCU OYUNCULARIN PERFORMANSI ÖNEMLİ"

Bosna Hersek'in kendi sahasında baskılı bir basketbol oynadığına dikkati çeken Ataman, oyun kurucuların performansının maçın kaderini belirleyebileceğini dile getirdi.

Kadrolarında çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu vurgulayan deneyimli başantrenör, "Çok kapasiteli bir kadromuz var. Ancak bu kadro yaklaşık 10 gündür birlikte çalışıyor. Bu nedenle oyun düzeninde zaman zaman aksaklıklar olabilir. Tarık Biberovic, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ve Adem Bona, hepsi çok önemli oyuncular. Oyun kurucular önemli rol oynayacak. Bosna Hersek kendi sahasında çok baskılı oynuyor. Sürekli pres yapıyorlar, topu kolay organize ettirmiyorlar. Bu nedenle özellikle Kenan ve Şehmus'un performansı çok belirleyici olacak." diye konuştu.

BERK UĞURLU SÖZLERİ

Berk Uğurlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini de açıklayan Ataman, "Berk'in bir sakatlığı var. Bugün de denedik ancak yarın kadroda olmayacak. Rusya maçında bir sakatlık yaşadı. Şu anda hazır durumda değil. Onu İsviçre maçına hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Ergin Ataman: "Oyun kurucularımızın performansı çok önemli olacak"
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