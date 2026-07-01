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Giriş Tarihi: 1.07.2026 15:43

Mark Tatum: NBA Europe projesi en büyük sermaye girişini sağlayacak

NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027’de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlanırken, 12 kalıcı takımın belirlenmesi için teklifler değerlendirilecek.

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Mark Tatum: NBA Europe projesi en büyük sermaye girişini sağlayacak
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NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı.

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), Atina (Yunanistan) ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı marka ortaklığı için alınan tekliflerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tatum, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi kapsamında aldığımız teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler, projeye duyulan büyük ilgi ile oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu proje, Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişini sağlayacak. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında birçok mevcut basketbol ve futbol kulübünün de bulunduğu, açık şekilde öne çıkan adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim Kurulları ile birlikte çalışarak uzun vadeli anlaşmaları nihai hale getireceğiz" dedi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#NBA

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Mark Tatum: NBA Europe projesi en büyük sermaye girişini sağlayacak
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