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Giriş Tarihi: 1.07.2026 23:02

U17 Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde!

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

DHA
U17 Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde!
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Venezuela ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ilk periyodu 24-22 önde kapatmasına rağmen devre arasına Venezuela'nın 40-37 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçiren milliler, son periyotta da skor avantajını koruyarak parkeden 78-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ #VENEZUELA #FRANSA #TÜRKİYE

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U17 Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde!
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