U17 Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Venezuela ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ilk periyodu 24-22 önde kapatmasına rağmen devre arasına Venezuela'nın 40-37 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçiren milliler, son periyotta da skor avantajını koruyarak parkeden 78-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör