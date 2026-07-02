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Giriş Tarihi: 2.07.2026 23:20

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde 5’te 5 yaptı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun 5. haftasında Bosna Hersek deplasmanında 82-75 kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde 5’te 5 yaptı!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nun 5. haftasında Bosna Hersek deplasmanında 82-75 kazandı.

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nun 5. haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Zenica'da oynanan maçı kazanan taraf 82-75'lik skorla A Milli Erkek Basketbol Takımı oldu.

Bu sonucun ardından 12 Dev Adam, grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanma serisini sürdürdü ve 5'te 5 yaptı.

Bosna Hersek'te 27 sayı üreten Luka Garza maçın en skorer oyuncusu oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 16 sayıyla Şehmus Hazer ön plana çıktı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #BOSNA HERSEK #ŞEHMUS HAZER #12 DEV ADAM

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde 5’te 5 yaptı!
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