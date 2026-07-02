Aliağa Petkimspor, Chris Horton’u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı.

İzmir ekibi, son olarak Reyer Venezia forması giyen 32 yaşındaki pivot Chris Horton'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun Chris Horton, 'BirlikteHedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.



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