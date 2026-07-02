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Giriş Tarihi: 2.07.2026 11:23

Aliağa Petkimspor, Chris Horton’u kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, son olarak Reyer Venezia forması giyen 32 yaşındaki pivot Chris Horton’u kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Aliağa Petkimspor, Chris Horton’u kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı.

İzmir ekibi, son olarak Reyer Venezia forması giyen 32 yaşındaki pivot Chris Horton'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun Chris Horton, 'BirlikteHedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ALİAĞA PETKİMSPOR #EUROCUP

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Aliağa Petkimspor, Chris Horton’u kadrosuna kattı
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