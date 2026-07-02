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Giriş Tarihi: 2.07.2026 19:57 Son Güncelleme: 2.07.2026 20:00

Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş, milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ı kadrosuna dahil etti.

AA
Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ı kadrosuna kattı!
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Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes'te basketbola başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Philadelphia 76ers, Monaco, Bahçeşehir Koleji ve Tofaş formaları giydi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Skorer gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #FURKAN KORKMAZ #DUSAN ALİMPİJEVİC

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Beşiktaş, Furkan Korkmaz’ı kadrosuna kattı!
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