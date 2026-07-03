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Giriş Tarihi: 3.07.2026 13:37

Beşiktaş, Metecan Birsen'i kadrosuna kattı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'da forma giyen uzun forvet pozisyonundaki Metecan Birsen ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Metecan Birsen’i kadrosuna kattı!
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında start veren Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe formasıyla tamamlamıştı.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan, 2.05 metre boyundaki Metecan Birsen'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE BEKO #ANADOLU EFES #KARŞIYAKA #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Metecan Birsen'i kadrosuna kattı!
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