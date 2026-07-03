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Giriş Tarihi: 3.07.2026 20:54

Dyshawn Pierre, Galatasaray'a imza attı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı.

AA
Dyshawn Pierre, Galatasaray’a imza attı!
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Galatasaray MCT Technic, Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre'in, EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve VTB Birleşik Lig gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkati çektiği kaydedildi.

Geçen sezonu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Dyshawn Pierre'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC

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Dyshawn Pierre, Galatasaray'a imza attı!
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