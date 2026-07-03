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Giriş Tarihi: 3.07.2026 10:40 Son Güncelleme: 3.07.2026 10:41

NBA Yaz Ligi'nde "tek serbest atış" kuralı uygulanacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Yaz Ligi organizasyonlarında "tek serbest atış kuralı"nın uygulanacağını duyurdu.

AA
NBA Yaz Ligi’nde tek serbest atış kuralı uygulanacak
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NBA, yaptığı açıklamada, "Oyunun hızını artırmak amacıyla tasarlanan bu kurala göre, normalde bir, iki veya üç serbest atışla sonuçlanan faullerde artık tek bir serbest atış hakkı tanınacak. Bu atış, yerini aldığı serbest atışların toplam puan değeri kadar sayılacak." ifadelerini kullandı.

NBA, söz konusu kuralın G Ligi'nde 2019-20 sezonundan bu yana uygulandığını belirterek, serbest atış kazanan oyuncuların artık birden fazla yerine tek atış kullanacağını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kuralın maçın tamamında uygulanmayacağı belirtilirken, son çeyreğin son iki dakikası ile uzatma periyotlarının tamamında standart NBA serbest atış kurallarının uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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NBA Yaz Ligi'nde "tek serbest atış" kuralı uygulanacak
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