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Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:04

A Milli Basketbol Takımı, İsviçre karşısında!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda İsviçre ile oynayacağı son karşılaşma, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

İHA
A Milli Basketbol Takımı, İsviçre karşısında!
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Bosna Hersek deplasmanından 82-75'lik galibiyetle dönen ve grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek.

Ay-yıldızlılar, grubun ikinci karşılaşmasında deplasmanda 85-60 mağlup ettiği İsviçre karşısında tekrar galip gelerek grupları namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye ile İsviçre arasındaki mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #BOSNA HERSEK #TÜRKİYE #İSVİÇRE

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A Milli Basketbol Takımı, İsviçre karşısında!
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