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Giriş Tarihi: 4.07.2026 19:41

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre mesaisini sürdürdü!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İlk Tur C Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre mesaisini sürdürdü!
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İlk Tur C Grubu'ndaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen idman, iki saat sürdü.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-İsviçre mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #ERGİN ATAMAN #HİDAYET TÜRKOĞLU #TBF

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre mesaisini sürdürdü!
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