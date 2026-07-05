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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:28 Son Güncelleme: 5.07.2026 10:06

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsviçre

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın İsviçre'yi ağırlayacak.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın rakibi İsviçre
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.

Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsviçre
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