Potanın gençlerinden veda

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalindeTürkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada periyotlar 16-19, 16-21, 22-15 ve 17-21 sona erdi. Ömer Kutluay'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.Sırbistan ise saat 20.15'te şampiyonluk için ABD ile mücadele edecek. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay yerinde izledi. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcular da müsabakayı takip etti.

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