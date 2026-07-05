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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Potanın gençlerinden veda

Potanın gençlerinden veda
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Milli Takımımız, Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu ve final şansını kaçırdı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada periyotlar 16-19, 16-21, 22-15 ve 17-21 sona erdi. Ömer Kutluay'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Genç millilerimiz, üçüncülük maçında bugün saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise saat 20.15'te şampiyonluk için ABD ile mücadele edecek. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay yerinde izledi. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcular da müsabakayı takip etti.

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Potanın gençlerinden veda
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