U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası’nda dördüncü oldu!

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu.

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.