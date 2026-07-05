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Giriş Tarihi: 5.07.2026 19:09

U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda dördüncü oldu!

U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya’ya 77-69 mağlup olarak turnuvayı dördüncü bitirdi.

AA Basketbol
U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası’nda dördüncü oldu!
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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu.

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DÜNYA KUPASI #AVUSTRALYA

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U17 Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda dördüncü oldu!
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