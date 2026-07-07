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Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:24

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini uzattı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Amerikalı skorer guard Talen Horton-Tucker ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker’ın sözleşmesini uzattı!
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Talen Horton-Tucker, 2026-27 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı formasını giymeye devam edecek.

2025-26 sezonunda sarı-lacivertlilerin en önemli skor opsiyonlarından biri olan Amerikalı oyuncu, EuroLeague'deki ilk sezonunda 41 karşılaşmada forma giyerek 15,7 sayı, 3,8 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı.

Gösterdiği performansla All-EuroLeague İkinci Takımına seçilen Horton-Tucker, Fenerbahçe'nin Final Four başarısında da önemli pay sahibi oldu.

Birleşik Amerikalı sporcu, Kanarya'nın şampiyonluğa ulaştığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-26 sezonunda 31 maçta süre alarak 13,2 sayı, 3,4 ribaund, 3,0 asist ortalamaları tutturdu.

Talen, sezonu ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamladı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini uzattı!
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