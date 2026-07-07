Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 7.07.2026 21:47

Galatasaray, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer'i transfer etti.

AA
Galatasaray, Şehmus Hazer’i kadrosuna kattı!
  • ABONE OL

Galatasaray, Şehmus Hazer'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olan, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Şehmus Hazer ile anlaşarak milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Altyapısında yetiştiği Bandırma Kırmızı'da basketbol hayatına başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'te forma giydi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Şehmus, 9 maçta 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalaması yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI #ŞEHMUS HAZER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA