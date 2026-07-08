Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda gruplar belli oldu!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) grup kuraları çekildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunun açılış maçı 29 Eylül Salı günü oynanacak.
İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirilen kura çekimine göre organizasyonda Türk temsilcilerinden Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda ve Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda yer aldı.
2026-2027 sezonu grupları şöyle:
A Grubu:
Le Mans Sarthe Basket
Hapoel Midtown
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Cedevita
Baglietto Derthona Tortona
Aris
Rostock Seawolves
Riga Zelli
- B Grubu
Türk Telekom
U-BT Cluj-Napoca
La Laguna Tenerife
Umana Reyer
Maxima Roma
Siauliai
London Lions
Skyliners Frankfurt
- C Grubu
Cosea JL Bourg-en-Bresse
TOFAŞ
Buducnost VOLI Podgorica
Dolomiti Energia Trento
Napoli
Neptunas Klaipeda
NINERS Chemnitz
Slask Wroclaw
- D Grubu
Monaco
Bahçeşehir Koleji
Manresa
Ratiopharm Ulm
Roma Basketbol
Lietkabelis Panevezys
PAOK
Balkan Botevgrad