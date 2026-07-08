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Giriş Tarihi: 8.07.2026 16:11

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) gruplar belli oldu. Organizasyonda Türk Telekom B Grubu'nda, TOFAŞ C Grubu'nda ve Bahçeşehir Koleji de D Grubu'nda mücadele edecek.

AA
Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda gruplar belli oldu!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) grup kuraları çekildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunun açılış maçı 29 Eylül Salı günü oynanacak.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirilen kura çekimine göre organizasyonda Türk temsilcilerinden Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda ve Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda yer aldı.

2026-2027 sezonu grupları şöyle:

A Grubu:

Le Mans Sarthe Basket

Hapoel Midtown

Recoletas Salud San Pablo Burgos

Cedevita

Baglietto Derthona Tortona

Aris

Rostock Seawolves

Riga Zelli

- B Grubu

Türk Telekom

U-BT Cluj-Napoca

La Laguna Tenerife

Umana Reyer

Maxima Roma

Siauliai

London Lions

Skyliners Frankfurt

- C Grubu

Cosea JL Bourg-en-Bresse

TOFAŞ

Buducnost VOLI Podgorica

Dolomiti Energia Trento

Napoli

Neptunas Klaipeda

NINERS Chemnitz

Slask Wroclaw

- D Grubu

Monaco

Bahçeşehir Koleji

Manresa

Ratiopharm Ulm

Roma Basketbol

Lietkabelis Panevezys

PAOK

Balkan Botevgrad

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRK TELEKOM #BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #TOFAŞ

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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu!
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