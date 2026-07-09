Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 15:18 Son Güncelleme: 9.07.2026 15:19

Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Dallas'a transfer olan Tarık Biberovic'e resmen veda ettiğini duyurdu.

AA
Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic’e veda etti!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kariyerine NBA'de devam etme kararı alan milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri haline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır." denildi.

Tarık'ın Fenerbahçe'ye genç yaşta katıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'mize katılan Tarık burada yetişmiş, gelişmiş ve adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, çubuklu formamız altında kazandığı 1 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır. Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık. Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek." ifadeleri kullanıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TARIK BİBEROVİC #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA