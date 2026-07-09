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Giriş Tarihi: 9.07.2026 17:42

Fenerbahçe, Shavon Shields transferini açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, Shavon Shields'i transfer ettiğini açıkladı.

DHA
Fenerbahçe, Shavon Shields transferini açıkladı!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Shavon Shields'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trent Forrest'in ardından son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Anlaşmanın Kulübümüze ve Shavon Shields'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, Shavon Shields transferini açıkladı!
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