Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i transfer etti!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 21:39

Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i transfer etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic transferini açıkladı.

AA
Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic’i transfer etti!
  • ABONE OL

Galatasaray MCT Technic, Sloven oyun kurucu Aleksej Nikolic'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aleksej Nikolic ile anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın önemli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu, son olarak ülkesinin Cedevita Olimpija takımında yer aldı.

Aleksej, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA