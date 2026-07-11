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Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:37

Anadolu Efes, Mike James'i transfer etti!

Anadolu Efes, 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA
Anadolu Efes, Mike James’i transfer etti!
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KARİYERİ

Mike James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

2024'ÜN MVP'Sİ

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Anadolu Efes, Mike James'i transfer etti!
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