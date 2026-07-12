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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Hakem Çisil Güngör’den uluslararası başarı

Hakem Çisil Güngör’den uluslararası başarı
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Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmada görev alarak bir ilke imza attı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk basketbol hakemliği adına önemli bir başarıya imza atan Çisil Güngör'ü tebrik eder, uluslararası kariyerinde başarılarının artarak devam etmesini dileriz" denildi. 34 yaşındaki Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#LAS VEGAS #ABD

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Hakem Çisil Güngör’den uluslararası başarı
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