Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş, Nedim Yücel ile yeni sözleşme imzaladı!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:06

Beşiktaş, Nedim Yücel ile yeni sözleşme imzaladı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Nedim Yücel ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

AA
Beşiktaş, Nedim Yücel ile yeni sözleşme imzaladı!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ta genel menajer Nedim Yücel ile yeni sözleşme yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel menajerimiz Nedim Yücel ile yola devam! Uzun yıllar formasını giydiği kulübümüzde 2023-2024 sezonu ile birlikte genel menajerlik görevine getirilen ve kulübümüzün yükseliş grafiğini birlikte yüceltmeye devam etmeyi ümit ettiğimiz genel menajerimiz Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Nedim Yücel'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Nedim Yücel ile yeni sözleşme imzaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA