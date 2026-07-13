Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes'ten ayrıldı!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:31

Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes'ten ayrıldı!

EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes'te 8 yıldır forma giyen Rodrigue Beaubois ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA
Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes’ten ayrıldı!
  • ABONE OL

Anadolu Efes, Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yıllarca mavi-beyazlı formamız için ter döken, A takımımıza ikinci kaptanlık yapan, mücadeleci ruhu, profesyonelliği, zarafeti ve kulübümüze kattığı unutulmaz değerlerle Anadolu Efes tarihinin en özel isimlerinden biri olan Rodrigue Beaubois'ya teşekkür ederiz. Her zaman işini en iyi şekilde yapan duruşun, parkede attığın her adım, sessiz liderliğin, takım arkadaşlarınla ve taraftarlarımızla kurduğun samimi bağ... Birlikte nice zafer, sayısız kupa ve unutulmaz anılar biriktirdik. Sen sadece büyük bir oyuncu değil, bu ailenin en sevilen isimlerinden biri oldun. İyi ki yollarımız kesişti 'Babuş'. Teşekkürler Rodi. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunda başlayan Beaubois, 8 sezon boyunca Anadolu Efes'in formasını terletti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EUROLEAGUE #ANADOLU EFES

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes'ten ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA