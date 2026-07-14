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Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:07 Son Güncelleme: 14.07.2026 13:15

Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncusu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Sertaç Şanlı’yı kadrosuna kattı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, 34 yaşındaki pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı (2.12cm - 1991) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan, kazandığı başarılarla adını Sarı Mirasımıza yazdıran Sertaç Şanlı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin!' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BASKETBOL SÜPER LİGİ #FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #EUROLEAGUE #SERTAÇ ŞANLI

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Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı!
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